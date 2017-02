Solberg: – Vi har mista eit sterkt og varmt menneske

– I går kveld fekk eg den triste meldinga om at Kaci Kullmann Five har gått bort. Med henne har vi mista eit sterkt og varmt menneske og éin av dei mest markante og banebrytande, tidlegare leiarane i Høgre. Tankane mine går til Kacis nærmaste familie. Vi er mange i Høgre som tenkjer på dei no, skriv statsministeren på Facebook.

Erna Solberg skriv at Kaci Kullmann Five vart ein rollemodell for mange unge jenter både i og utanfor Høgre, og at ho var ein pioner i partiet.

– Eg vart aktiv i Unge Høgre då Kaci var leiar og hadde gleda av å jobbe med henne i Stortinget og partileiinga. Kaci hadde strålande energi, ho var svært kunnskapsrik og ho hadde stor omsorg for alle rundt seg. Eit menneske med eit klart hovud og eit stort, varmt hjarte, skriv Solberg.

