Snøras og uvêr stengjer E6 og 33 andre vegar i Nord-Noreg

Meteorologisk institutt melder om kraftig vind i heile Nord-Noreg fredag. Det er observert opptil 30 sekundmeter i kasta fleire stader, noko som svarar til sterk storm.

I 8-tida var 34 vegstrekningar i Nordland, Troms og Finnmark stengt på ubestemt tid på grunn av uvêr og fare for snøras. Det er kolonnekøyring på ei rad strekningar, og trafikken på fleire ferjestrekningar er innstilt.

Vegvesenet åtvarar om svært vanskelege køyreforhold fleire stadar på grunn av snø, is og vind.

Også i Nordland melder politiet om vanskelege køyreforhold fleire stadar, blant anna på grunn av snøfokk. På E6 over Saltfjellet og på fylkesveg 183 over Beiarfjell er det framleis kolonnekøyring inntil vidare, mens E10 over Bjørnfjell er stengt på begge sider av grensa på grunn av uvêret.

Politiet i Salten åtvarar om glatte vegar: «Vi vet det er glatt mange steder i Salten. Alt av tilgjengelige strø- og brøytemannskaper er ute og gjør det de kan. Kjør forsiktig», skriv politiet på Twitter.

I Troms er blant anna E6 over Kvænangsfjellet stengt på grunn av uvêr. Fare for ras er dessutan ei hyppig årsak til at det blir vurdert som for utrygt å ferdast på fleire vegstrekningar i fylket.

