Kommunane må riggast for utvikling og nyskaping

Meiningar

Det held ikkje å ha kommunar som berre er opptekne av å utføre lovpålagte oppgåver. Uansett kor ein snur og vender på det vil det å utvikle eksisterande arbeidsplassar, samt legge grunnlag for utvikling av nye arbeidsplassar vere avgjerande for verdiskapinga og busetjinga i dei nye kommunane.

Landbruket er ei stor næring i mange av dei nye kommunane. Sunnfjord, til dømes, vil verte ein av dei største landbrukskommunar i landet når det gjeld husdyrproduksjon. Det er viktig at ein klarar å få sett saman oppegåande administrative einingar på landbruk i kommunane. Einingar som gjennom sin kompetanse ikkje fokuserer berre på lover og reglar, men som har kunnskap og engasjement for å utvikle landbruket. Det held ikkje å bevare det landbruket vi har i dag, ein treng utvikling for å sikre verdiskapinga inn i framtida. Utviklinga skjer ikkje av seg sjølv og kommunane bør sjå ansvaret dei har for å sikre framtidig verdiskaping. Gjerne ein landbrukssjef i kvar kommune med humør, pågangsmot, kunnskap og handlekraft 

Sjølvsagt handlar det om løyvd økonomi til kommunane og nasjonale prioriteringar, men det handlar også om administrativ og politisk vilje lokalt.

Vi har tru på at fellesnemndene, som arbeider med å legge det politiske og administrative grunnlaget for dei nye kommunane, klarar å sjå kor viktig utviklingskompetansen vil vere for den einskilde kommune, når det gjeld landbruk og andre næringar.