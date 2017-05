Malakoff er med i festivalstrategien

I fylkesrådmannen si tilråding var ikkje Malakoff med, men etter initiativ frå Torbjørn Vereide (Ap) og i form av eit fellesframlegg frå Ap, SV, Sp og Frp vart også den årlege rockfestivalen på Nordfjordeid med på lista. Dei som stemde imot var Høgre og KrF sine representantar i hovudutvalet.

Vereide forklarer at det å vere ein del av festivalstrategien er viktig av to grunnar. Før det første er ein då meir aktuell i Kulturrådet si nye ordning for festivalstøtte, og for det andre får dei utpeika festivalane meir føreseielegheit når det gjeld fylkeskommunal støtte.

Dei festivalane i Sogn og Fjordane som er med i strategien er:

Førde internasjonale folkemusikkfestival,

Norsk Countrytreff i Breim,

Nynorske Litteraturdagar i Aurland,

Teaterfestivalen i Fjalar,

Gloppen Musikkfest og

Malakoff rockfestival på Nordfjordeid

Torbjørn Vereide har sjølv tenkt seg på Malakoff og omtalar arrangement som «sommarens must».

– Du bestiller gjerne billett for dei store headlinarane, men det er gjerne dei små banda som gjev deg overraskingar og skaper dei beste opplevingane, seier Ap-politikaren, som gler seg til sommarens musikkfest på Nordfjordeid.