Leik og fotballmoro for alle

Tysdag var det for første gang felles Kick Off på Eid idrettspark for dei unge spelarane. 130 jenter og gutar i alderen fem til tolv år møttest til leik og fotballspel, der A-lagsspelarane engasjerte ungane i både fotballgolf, kjegleøvingar, score mål og hauk og due.

– Dette gjer vi for å få ein kick-start på fotballsesongen. Alle laga har starta opp kvar for seg, men vi ønskte å samla og gjere stas på spelerane, fortel leiar i fotballgruppa, Jannicke Hagen Henden. Ho innrømmer ho likar slike fellessamlingar, og vil gjerne ha fleire av det i framtida.

Storkoste seg

Femåringane Ida Louise Rye og Erika Hjelle koste seg på fotballbana tysdag.

– Det er litt vanskeleg å sparke fotball, men vi er klare for å score mål, smiler jentene, som hadde med tolv andre jenter på gruppa si.

Ein annan som storkoste seg på Kick Off var A-lagstrenar Dan Jøran Hafsås.

– Dette er spennande. Vi gjer det for å samle alle ungane, vise at vi bryr oss om dei. Det viktigaste er at barn og unge kosar seg med fotball, og vi er opptatt av å få med flest mogleg. Vi vil få fram fotballglede, smil og latter, der ball er involvert. Alle er hjarteleg velkomne til å spele fotball om dei har lyst, seier Hafsås.

For alle

Fotball er ein stor idrett i idrettslaget på Nordfjordeid.

– Vi har det ganske fullt med treningar på begge banene våre. Mange lag er i sving og har 287 spelarar totalt. Vi er også opptatt av å få med oss jentene i fotballen også. Fotball er langt ifrå berre for gutar. Og jentene frå Eid gjer det bra, vi har fleire som er med i Team Sogn og Fjordane og vi har ei på rekruttlaget, fortel Hafsås.

Spente barn og vaksne

Tysdag hadde han med seg A-lagsspelarar, som var litt spente og uvande med å engasjere ungar ned i femårsalderen i fotball. Sjølv om det blei litt venting på dei fire ulike stasjonsøvingane, var det berre smil og glede å spore hos dei over 130 ungane som møtte opp.

– Dette har vore ein suksess, konstaterte Hafsås etter slutt.