Sport

– Det har vore eit bra meisterskap, spesielt for Norge og for meg. Vi var ein stor tropp her nede, og presterte ganske bra. Vi hadde den yngre garde som gjorde det veldig bra, og Ida fekk to gull. Det er kjekt og historisk for Norge. Det er kjekt at ein kan ta gull i så ung alder og at sporten blomstrar, seier Trym Dalset Lødøen (Haugen IL) då Fjordabladet snakkar med han på telefon søndag, etter at han har gått sitt siste renn i årets EM.