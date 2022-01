Sport

På grunn av retningslinjer for smittevern er det Lerøy Cup for klassane 17 til 19 år i Karidalen på Østre Toten denne helga, medan Lerøy cup for senior og junior er på plass ved Hummelfjell Tos Arena, Os i Østerdalen. Begge stadar er det lokale skiskyttarar med, og fleire har gjort det godt.