Sport

Denne helga gjekk Lerøy cup 1 av stabelen på Geilo skistadion. Dette er det første rennet for skiskyttarane som går Norgescupen for senior denne sesongen. Blant dei lokale skiskyttarane var det to som stilte til start. Magnus Skeide Bakke (Eid IL/NTG-G) og Ask Haughovd (Stårheim IL) stilte til start for første gong som seniorar i Lerøy Cup.