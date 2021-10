Kunne sikra gruppesiger - tapte i Vik

Sport

Med siger mot Vik i helga hadde Eid sikra gruppesigeren i Kretsligaen avd. 1, slik vart det ikkje og Eid gjekk i staden på sitt andre tap for sesongen. Det var Dag Einar Bøtun som scora det første målet i kampen etter 21. minutt og Vik gjekk opp i 1–0 leiing. I det 45. minuttet fekk Vik straffe og den sette Idar Holen i mål, og sørga for at Vik leia 2–0 til pause.