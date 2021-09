Sport

Johanna Reksten (Kisen) frå Lote, men som bur på Kløfta på Austlandet, har vore heime nokre dagar for å få litt avkopling og fri. Det har nemleg vore nokre aktive dagar. Sist helg var det NM/Elverum Open 2021 i Elverum. Her tok Johanna sølv under 3x40 300 meter rifle og bronse under ligg 300 meter. Det var Jenny Vatne (Nordstrand) som tok gulla i desse øvingane.