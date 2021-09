Alva til landsfinalen

Sport

Helga 3.–5. september arrangerte Førde IL LÅMØ Vest, og rundt 300 symjarar frå Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland deltok. LÅMØ er eit regiondelt meisterskap for årsklassar fødde i 2005 til 2010, og er også eit kvalifiseringsstemne for nasjonalt meisterskap for desse årsklassane. Førde IL skulle eigentleg arrangert LÅMØ i mars 2020, men på grunn av pandemien har arrangementet vore utsett fleire gongar.