Sport

Henning Haugen er tilsett som ny trenarrettleiar på jente og damesida i Eid Fotball. Dette er eit initiativ frå NFF Sogn og Fjordane, der kretsen ønskjer å få med fleire klubbar for å utvikle jente – og dame fotballen i Sogn og Fjordane. Stryn, Jotun, Sandane og Førde har allereie vore med i prosjektet, og no er det altså klart at også Eid Fotball er med.