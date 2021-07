Har opna sesongen godt

Sport

I slutten av juni gjekk det første stemne for hesteskokastarane av stabelen. Då var det Midtre Nordfjord Hesteskoklubb (Mino HK) som arrangerte NM og NC i hesteskogolf på Nordfjordeid, helga 25.–27. juni. Under NM 25. juni vart det sølv og bronse på Kim Fagerstrand (Mino HK) og Kennet Fagerstrand (Mino HK) i herreklassa. Det var Tom Årdal frå Skjold IL som tok gullet. I dameklassa vart det bronse på Anne-Kirsti Noste (Mino HK). Her tok Marit Meland frå Skjold HK gullet.