Har gått frå 220 til 60 aktive på få år

Sport

– Nokre opplagde årsaker til at gruppa har blitt så mykje mindre, handlar nok om smittesituasjonen som landet vårt har vore inne i, og dei strenge smittevernreglane vi har hatt har ført til at vi til tider ikkje har fått trene innandørs. Ein annan og viktig grunn er at vi ikkje fått starte oppmed aktivitet for dei yngste gruppene. Vi kan nok seie at vi har mista to årskull, seier Kari Rovde som meiner vegen til rekruttering er at foreldre og tidlegare aktive ungdomar engasjerer seg som leiarar og trenarar.