Johan-Olav Smørdal Botn siktar mot senior-NM

– Så langt er gullet under junior-NM årets høgdepunkt

Søndag gjekk Johan-Olav Smørdal Botn inn til eit suverent gull under NM i skiskyting. Med to bom meir var stårheimaren 35,2 sekund framfor nummer to.