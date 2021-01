Jobbar ut ifrå ein normalsesong

Sport

Måndag kveld vart terminlistemøta i Kretsligaen og 5. divisjon menn gjennomført. For aller første gong vart dette via Teams. Dette vart gjort etter tilbakemelding frå deltakande lag og klubbar, der alle tykte det var greitt å gjennomføre møta på Teams. Dette kjem fram i ei pressemelding frå NFF Sogn og Fjordane. Det vert no jobba ut ifrå ein normalsesong, og terminlistene i Kretsligaen og 5. divisjon menn er no offentlege. Klubbane har frist til 1. februar for å sende inn endringar.