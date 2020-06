Slik vert årets 3. divisjon for Selje og Hornindal

Sport

Hornindal IL har i år meldt på lag i 3. divisjon. Klubben var påmeldt i 4. divisjon kvinner 7ar, men ønskte så å endre til 3. divisjon. Det betyr at serien i årets 3. divisjon vert gjennomført med tolv lag, noko som er det høgste talet sidan 2008 då det var påmeldt 13 lag. I år vert laga delt inn i to avdelingar. I avdeling 1 er Balestrand, Høyang, Kaupanger 2 /Sogndal 2, Studentspretten og Syril. I avdeling 2 er Førde, Hornindal, Måløy, Sandane, Selje/Åheim og Stryn.

Seriestart i august

Ifølgje NFF Sogn og Fjordane ser det ut til at det vert seriestart søndag 16. august, men det føreset at det vert opna for full fotballaktivitet i senior breiddeseriane (over 20 år).

Første kamp for Selje/Åheim vert borte mot Florø, medan Hornindal møter Sandane borte. Stryn tek i mot Måløy.

Sluttspel

Etter at avdelingsspelet er ferdigspelt, ventar det sluttspel for laga. Ifølgje NFF Sogn og Fjordane vert sluttspelkampane om KM-tittelen blir spelt 31. oktober til 4. november og 8. november. Sluttspelkampane om tabellplassering vert spelt 31. oktober og 7. november.

Etter avdelingsspelet vert det sluttspel som blir gjennomført som følgjer: