Junior-NM

– Det var ei enorm lette å endeleg stå på toppen av pallen

Tidlegare i vinter inngjekk Johan-Olav Smørdal Botn og lagkameratane på Team Hugaas eit veddemål der ingen fekk klippe seg før ein på laget hadde gått til topps under Norges cupen. Fredag kunne dei juble for gull under junior-NM og hårklipp.