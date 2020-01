Desse vart krinsmeistrar

Sport

Langrennsløparar frå Eid IL deltok laurdag i klassisk sprint på Seimåsen då Årdalstangen idrettslag og Jotun IL stod som arrangørar. For utøvarar frå 13 år og eldre var dette krinsmeisterskap, medan det var krinsrenn (KM) for utøvarar opp til 12 år. Det vart fleire gode tider og plasseringar under sprinten. Agnes Bjelland Nøstdal (klasse J12), Tørres Bjelland Nøstdal (klasse G15) og Ingebrigt Nes Hjelle (klasse G16) gjekk til topps i kvar sine klasser og var krinsmeistrar i sprint laurdag.

Søndag var klart for KM i klassisk, som inngår i Sogn og Fjordane Cup for rekrutt og junior. For 13 år og eldre var det krinsmeisterskap, og for utøvarar som var 12 og yngre var det krinsrenn. Arrangementet gjekk av stabelen ved Sogndal Skisenter, Hodlekve og det var Sogndal IL som stod som arrangør under dette rennet. Det vart også mange gode tider og resultat i klassisk søndag. Tørres Bjelland Nøstdal (klasse G15), Øyvind Arlansen (klasse G13) og Ingebrigt Nes Hjelle (klasse G16) gjekk til topps i sine klasser og vart med det krinsmeistrar i klassisk.

Resultat sprint klassisk laurdag

Gutar 8 år

Lavrans Bjelland Nøstdal (Eid IL)

Jente 8 år

Jenny Tomasgard (Eid IL)

Gutar 9 år

Severin Nes Hjelle (Eid IL)

Gutar 10 år

Trym Hovden Pile (Eid IL)

Gutar 11 år

Sivert Tomasgard (Eid IL)

Jente 12 år

1. Anges Bjelland Nøstdal (Eid IL) 02:28:00

2. Malene Nes Hjelle (Eid IL) 02:40:00

3. Amanda Rørvik (Førde IL) 02:30:00

4. Selma Lovisa Endal Andersson (Eid IL) 02:51:00

Gutar 12 år

1. Vebjørn Orheim Mundal (Sogndal IL) 02:23:00

2. David Engesæter (Førde IL) 02:12:00

3. Tobias Paulen (Førde IL) 02:17:00

4. Leon Tveito (Kaupanger IL) 02:25:00

5. Kristoffer Tørnes (Årdalstangen IL) 02:23:00

6. Olve Mo Kalhagen (Eid IL) 02:28:00

7. Jo Blikken (Årdalstangen IL) 02:37:00

8. Viljar Lie Smedegård (Årdalstangen IL) 02:53:00

Gutar 15 år

1. Tørres Bjelland Nøstdal (Eid IL) 02:39:00

2. Magnus Furnes Degnepoll (Førde IL) 02:54:00

3. Lukas Magnus Endal Andersson (Eid IL) 03:03:00

4. Kasper Holme (Førde IL) 03:04:00

5. Sondre Bale (Jotun IL) 04:13:00

Gutar 16 år

1. Ingebrigt Nes Hjelle (Eid IL) 02:24:00

2. Martin Espe (Førde IL) 02:24:00

3. Anton Tveito (Kaupanger IL) 02:33:00

4. August Da Silva Sveen (Jotun IL) 02:44:00

5. Lars Teigen (Sogndal IL) 02:53:00

Resultat klassisk søndag

Jente 8 år 1 km klassisk

Jenny Tomasgard (Eid IL)

Gutar 8 år 1 km klassisk

Lavrans Bjelland Nøstdal (Eid IL)

Gutar 9 år 1 km klassisk

Severin Nes Hjelle (Eid IL)

Jente 10 år 1 km klassisk

Oda Mo Kalhagen (Eid IL)

Gutar 10 år 1 km klassisk

Trym Hovden Pile (Eid IL)

Gutar 11 år 2 km klassisk

Sivert Tomasgard (Eid IL)

Jente 12 år 2 km klassisk

1. Amanda Rørvik (Førde IL) 08:51

2. Othilie Bosdal Thorsen (Førde IL) 09:00

3. Anges Bjelland Nøstdal (Eid IL) 09:03

4. Malene Nes Hjelle (Eid IL) 09:25

5. Selma Lovisa Endal Andersson (Eid IL) 11:01

Gutar 12 år 2 km klassisk

1. David Engesæter (Førde IL) 08:02

2. Vebjørn Orheim Mundal (Sogndal IL) 08:20

3. Leon Tveito (Kaupanger IL) 08:33

3. Tobias Paulen (Førde IL) 08:33

5. Olve Mo Kalhagen (Eid IL) 08:53

6. Kristoffer Tørnes (Årdalstangen IL) 08:58

7. Lars Ove Kusslid (Sogndal IL) 09:16

Gutar 13 år 3 km klassisk

1. Øyvind Arlansen (Eid IL) 10:25

2. Sivert Høyvik (Førde IL) 10:52

3. Steffen Vårdal Helle (Førde IL) 11:57

4. Eksil Nes (Årdalstangen IL) 12:36

5. Mats Dahlgren Hjelle (Eid IL) 12:38

6. Yrjan Tufte (Sogndal IL) 13:07

Gutar 15 år 5 km klassisk

1. Tørres Bjelland Nøstdal (Eid IL) 14:25

2. Sigve Hafstad Ottesen (Førde IL) 15:05

3. Stian Vårdal Helle (Førde IL) 15:33

4. Magnus Furnes Degnepoll (Førde IL) 15:49

5. Aksel Bjørkhaug (Førde IL) 16:07

6. Kasper Holme (Førde IL) 16:38

7. Lukas Magnus Endal Andersson (Eid IL) 17:08

Gutar 16 år 7,5 km klassisk

1. Ingebrigt Nes Hjelle (Eid IL) 20:24

2. Anton Tveito (Kaupanger IL) 20:55

3. Thomas Tefre (Førde IL) 21:57

4. August Da Silva Sveen (Jotun IL) 22:51

5. Lars Teigen (Sogndal IL) 22:53

6. Mathias Aa Sandal (Breimsbygda IL) 23:46

7. Martin Espe (Førde IL) 24:38