Ingebrikt og Øyvind vann igjen

Sport

Trass i utfordrande vêrforhold med både snøvêr og regn i løpet av helga, la arrangøren til rette for at det vart langrenn på Ullsheim med fine konkurransar.

Ny konkurranseform

Under søndags sprint vart det prøvd ut ei ny konkurranseform for utøvarar frå 11 år og eldre. Etter prologen vart 1. heat sett opp etter prologtid, uavhengig av alder og kjønn, og med moglegheit for opp- og nedrykk i dei to neste heata.

Som i under det klassiske Ullsrennet laurdag var det Ingebrikt Nes Hjelle i 16-årsklassen, og Øyvind Ariansen i 13-årsklassen som viste seg å vere dei sterkaste lokale utøvarane. Søndag gjentok dei bedriftene frå laurdag og gjekk til topps i sine respektive klassar. Ingebrikgt Nes Hjelle vann 16-årsklassen etter eit durabeleg oppgjer mot Trygve Myrold, Stårheim IL.

Resultatlister

Gutar 11 år

Andreas Otternes Lundekvam, Førde IL.

Jesper Svarstad Hole, Markane IL.

Sivert Tomasgard, Eid IL.

Gutar 12 år

1.David Engesæter, Førde IL.

2.Truls-David Takle Tytingvåg, Hardbagg IL.

3.Tobias Paulen, Førde IL.

4.Olve Mo Kalhagen, Eid IL.

5. Amund Flore, Markane IL.

6. Leon Tveito, Kaupanger IL.

Gutar 13 år

1.Øyvind Ariansen, Eid IL.

2.Sander Aske Granheim, Fjellhug/Vereide IL.

3.Magnus Ytre-Hauge Ivesdal, Stårheim IL.

4.Elias Endal Hellesø, Stårheim IL.

Gutar 14 år

1.Niklas Bosdal Thorsen, Førde IL.

2.Gard Sønnesyn, IL Bjørn.

3.Nicolai Aske Granheim, Fjellhug/Vereide IL.

4.Ludvig Rørvik, Førde IL.

5.Esekiel Henden, Eid IL.

6.Marius Saure Riise, Hovdebygda IL.

Gutar 15 år

1.Jørgen Gretland, Hovdebygda IL.

2.Torje Seljeset, Markane IL.

3.Tørres Bjelland Nøstdal, Eid IL.

4.Eirik Stensaker Tvinnereim, Hardbagg IL.

5.Lukas Magnus Endal Andersson, Eid IL.

Gutar 16 år

1.Ingebrigt Nes Hjelle, Eid IL.

2.Trygve Myrold, Stårheim IL.

3.Håvard Sætre, Hovdebygda IL.

4.Anton Tveito, Kaupanger IL.

5.Lars Teigen, Sogndal IL.

6.Mathias Aa Sandal, Breimsbygda IL.

Jenter 11 år

1.Kornelia Trøsken, Markane IL.

2.Ida Frøysland, Førde IL.

3.Oda Heltne Tønnessen, Volda T og IL.

4.Elisabeth Kusslid, Førde IL.

5.Kristine Sølvberg, Førde IL.

Jenter 12 år

1.Othilie Bosdal Thorsen, Førde IL.

2.Agnes Bjelland Nøstdal, Eid IL.

3.Ronja Haughovd, Stårheim IL.

4.Selma Lovisa Endal Andersson, Eid IL.

5.Malene Nes Hjelle, Eid IL.

6.Amanda Rørvik, Førde IL.

Jenter 13 år

1.Rebekka Otternes Lundekvam, Førde IL.

2.Aurora Furnes Degnepoll, Førde IL.

3.Sine Willemijn Schreijer, Stranda IL.

4.Mia Melheim Espe, Stårheim IL.

5.Dorthea Gretland, Hovdebygda IL.

6.Mia Vatne Aa, Hovdebygda IL.

7.Ingeborg Rørvik, Førde IL.

8.Jenny Bjørkhaug, Førde IL.

9.Oda Paulen, Førde IL.

Jenter 14 år

1.Inger Hjelmeset, Markane IL.

Jenter 15 år

1.Oddrun Hjelmeset Kirkeeide, Markane IL.

2.Sara Annie Bjørnhaug Aarnes, Markane IL.

3.Guri Line Brekke, Førde IL.

4.Mari Sofi Meland, Markane IL.

5.Johanne Støfring, Førde IL.

6.Jenny Sølvberg, Førde IL.

Jenter 16 år

1.Hedda Johanne Schreijer, Stranda IL.

2.Linnea Melheim Espe, Stårheim IL.

3.Linnea Otternes Lundekvam, Førde IL.

4.Mali Monica Engesæter, Førde IL.

5.Oda Sønnesyn, IL Bjørn.

6.Lydia Årdal, Jølster IL.

Kvinner 17 år

1.Kristina S Hegrenes, Førde IL.

Kvinner 18 år

2.Henriette Skaflestad Hegrenes, Førde IL.

Menn 17 år

1.André Aske Granheim, Fjellhug/Vereide IL.