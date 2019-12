Flotte resultat under krinsrenn

Sport

No er endeleg skisesongen i gong igjen for skiskyttarane. Denne helga var Stårheim IL på plass på Ullsheim då Markane IL arrangerte krinsrenn. Laurdag var det normal for skiskyttarane, medan det var sprint søndag.

7. desember: Normal

Jenter 12

1. Ronja Haughovd (Stårheim IL) 15:15.9, 0+0

Jenter 13

1. Mia Melheim Espe (Stårheim IL) 22:55.0 3+2

3. Era Samuline Prøven Borgund (Stårheim IL) 25:28.4 2+5

Gutar 13

1. Magnus Ytre-Hauge Ivesdal (Stårheim IL). 22:04.1, 0+3

4. Samuel Myklebust (Stårheim IL) 30:02.6 3+5

Jenter 15

1. Frøya Haughovd (Stårheim IL) 25:02.4, 0+0

2. Ada Johanne Borgund (Stårheim IL) 25:28.2, 0+0

Jenter 16

1. Linnea Melheim Espe (Stårheim IL) 25:29.8, 3+0

Gutar 16

1-Trygve Myrold (Stårheim IL) 22:14.5, 1+0

Menn 17

1. Kasper Mundal (Stårheim IL) 47:55, 1+1+0+1

Kvinner 18–19

2. Ingrid Heggen (Stårheim IL) 49:46, 1+2+2+1

3. Oselie Henden (Eid IL-Skiskyting/Stryn vgs.) 50:46.8, 0+2+3+3

Menn 18

2. Bendik Vereide (Stårheim IL/Stryn vgs.) 48:41, 0+0+3+2

4. Ask Haughovd (Stårheim IL/Stryn vgs.) 49:55, 0+1+1+2

6. Lasse Flo Bødal (Stårheim IL/Stryn vgs.) 55:39, 0+1+1+3

Ingeborg Smørdal Hjelle (Stårheim IL) deltok i J10 nybegynnarar og yngre. Martinus Myklebust (Stårheim IL), Peder Ytre-Hauge Ivesdal (Stårheim IL), Syver Melheim Espe (Stårheim IL) og Viljar Haughovd (Stårheim IL) deltok i G10 nybegynnarar og yngre.

8. desember: sprint

Jenter 12 2*1.3 KM

1. Ronja Haughovd (Stårheim IL) 14:42.0, 0+0

2. Thea Elise Vereide Botn (Stårheim IL) 19:36.0, 3+3

Jenter 13 3*1 KM

1. Mia Melheim Espe (Stårheim IL) 22:11.3, 2+3

2. Era Samuline Prøven Borgund (Stårheim IL) 23:53.8, 4+3

Jenter 13 3*1 KM

1. Magnus Ytre-Hauge Ivesdal (Stårheim IL) 23:00.3, 3+2

3. Samuel Myklebust (Stårheim IL) 29:47.9, 5+5

Jenter 15 3*1.3 KM

1. Ada Johanne Borgund (Stårheim IL) 27:06.5, 2+2

2. Frøya Haughovd (Stårheim IL) 27:09.4, 0+0

Gutar 15 3*1.5 KM

5. Isak Andre Berget (Stårheim IL) 34:40.2, 1+0

Jenter 16 3*1.3 KM

2. Linnea Melheim Espe (Stårheim IL) 26:32.5, 0+2

Gutar 16 3*1 KM

1. Trygve Myrold (Stårheim IL) 24:25.7, 2+3

Menn 17 3*2.5 KM

1. Kasper Mundal (Stårheim IL) 29:32.0, 1+1

Kvinner 18–19 3*2KM

1. Ingrid Heggen (Stårheim IL/Stryn vgs.) 27:15.2, 1+3

Menn 18 3*2.5 KM

2. Lasse Flo Bødal (Stårheim IL/Stryn vgs.) 32:21.0, 2+5

Kvinner 20–22 3*2 KM

1. Sigrid Flo Bødal (Stårheim IL) 26:15.0, 1+2

Ingebjørg Smørdal Hjelle (Stårheim IL) deltok i J10 nybegynnarar og yngre. Viljar Haughovd (Stårheim IL), Hans Erik Haugland (Stårheim IL), Ari Petrus Prøven Borgund (Stårheim IL), Jakob Haugland (Stårheim IL), Sylver Melheim Espe (Stårheim IL), Martinus Myklebust (Stårheim IL) og Peder Ytre-Hauge Ivesdal (Stårheim IL) deltok i G10 nybegynnarar og yngre.