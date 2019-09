-Vi møtte eit betre lag

Sport

For både Eid og Stryn var kampen onsdag den andre av seks kampar om KM-tittelen i eldste guteklasse. Stryn vann 5–1 over Sogndal i sin første kamp, medan Eid måtte bite i graset borte mot Førde i sin første kamp. Slik sett var det ein del som stod på spel for begge lag. For Stryn handla det om å henge med i toppen, for Eid handla det kanskje mest om å ikkje sakke heilt akterut.