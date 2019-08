–Marginane er ørsmå

Sport

Når det kjem til resultat så har Johanna Reksten gjort det beste landsskyttarstemne ei kvinne frå Nordfjord nokon gong har gjort i seniorklassen. Etter innleiande baneskyting hadde ho 245 poeng. For få innertiarar hindra henne i å ligge blant dei 15 som utgjorde kongelaget. I realiteten var det fire kvinner som kjempa om prinsessetittelen. Tre av dei hadde plass i konelaget. Ei hadde same poengsum som Johanna, ei hadde 246, og Linn Christine Vatland hadde 247. Det skulle bli mellom Vatland og Johanna kampen om dei to titlane, prinsessetittelen og beste skyttar under 20 år skulle stå.