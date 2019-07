Tok seg vidare til A-sluttspel

Sport

Kampen mot Mosjøern starta ikkje akkurat på best mogleg vis for eidarane. Det tok berre Mosjøen to minutt og tretti sekund å legge ballen i mål bak Eid sin keeper. Dette resultatet held seg ut den første omgangen. Eid kjempa desperat for utlikning, men Mosjøen klatre å halde eidaren unna.

To kjappe

I andre omgang fekk Eid løn for strevet. Ti minutt ut i omgangen utlikna Eid til 1-1 med Jon Kristian Rafshol. Berre to minutt seinare gjekk Eid opp til 2-1 ved Mohammed Almshout. Fem minutt før slutt utlikna Mosjøen til 2-2. Men det heldt for Eid som vart nummer to i gruppa, og som skal møte Eidanger IL eller Hovding IL i 32-delsfinalen i A-sluttspelet.

Tøffe kampar

–Det har vore ei knalltøff gruppe. Både KFUM-kam. Oslo og Møsjøen har vore knalltøffe motstandarar. I dden siste kampen fekk vi ein imot temmeleg raskt, men gutane kom tilbake og det står det verkeleg respekt av. Vi har spelt tre kampar, 0-0 mot KFUM-Kam. Oslo, 3-0 mot Vestsiden-Askøy IL og no 2-2 mot Mosjøen. Vi har berre slept inn to mål og har så langt i turneringa ikkje tapt, seier Lars Olav Holmøyvik som er trenar for laget.

–Korleis har laget takla varmen?

–Det har eigentleg gått greitt. Vi har passa på at dei ikkje blir sittande i sola, og at dei har fått nok veske i seg. Omgangane i gutar 16 år er på 2x25 minutt, så sli sett har det ikkje vore den heilt store utfordringa.