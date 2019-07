Oppvarming til Landsskyttarstemnet

Sport

Arrangøren melder om fantastisk vêr alle dagane.

–Litt varmt, men stemnet vart avvikla på ein framifrå måte. Det spesielle for Olsokstemnet er at det blir skote 40 skot, og ikkje 35 som i det ordinære DFS-programmet. Heilt til topps gjekk Trine Ramsvik Stette, Engesetdal/Skodje med 393 poeng. Beste skyttar frå Nordfjord vart Bertel Odne Mjellem, Hyen, med 387 poeng og sjuandeplass. Beste lokale skyttar vart Johanna Reksten, Nordbygda og Rand, med 386 poeng. Leiv Reksten, Nordbygda og Rand, vann klasse V55 med 393 poeng. For andre resultat viser vi til resultatlista, der vi har att med dei 20 beste i klasse 3-5 og deretter plasseringa til lokale skyttarar. Vidare plasseringa til lokale skyttarar i dei andre klassane.

Resultat Olsokstemnet 2019

40-skot kl. 3-5: 1. Trine Ramsvik Stette, Engesetdal/Skodje 393, 2. Bjarne Muri, Oslo Østre 393, 3. Anita Jære, Rennebu 390, 4. Ivar Fivelstad, Sunnylven 389, 5. Tor Gaute Jøingsli, Lom og Skjåk 387, 6. Thorstein Åmodt, Lom og Skjåk 387, 7. Bertel Oddne Mjellem, Hyen 387, 8. Reidun Kristin Knapstad, Florø 387, 9. Johanna Reksten, Nordbygda og Rand 386, 10. Bernt Tore Inderøy, Hyllestad 384, 11. Christian Holstad Lilleng, Hildre og Brattvåg 384, 12. Are Hestetun, Engesetdal/Skodje 384, 13. Trygve Tryggestad, Sunnylven 383, 14. Ole Arild Aa, Hyen 383, 15. Roger Nesheim, Eidsbygda 383, 16. Arve Halsteinslid, Haugen 382, 17. Karina Stette, Engesetdal/Skodje 382, 18. Vegard Taklo, Hundeide 381, 19. Rune Kristoffersen, Langevåg 381, 20. Nils Holme, Hyen 381, 25. Roy Cato Hopland, Nordbygda og Rand 378, 43. Marie Alme, Nordbygda og Rand 372, 44. Geir Magne Muldsvor, Nordbygda og Rand 370, 45. Bjørn Ove Muldsvor, Nordbygda og Rand 370, 46. Per Tore Taklo, Hundeide 369, 48. Per Ove Fossheim, Hyen 368, 50. Geir Kjetil Aa Hope, Hyen 367, 52. Regine Nesheim, Eidsbygda 366, 56. Ben Magne Stokland, Stadlandet 363, 60. Rolf Magne Hellevang, Nordbygda og Rand 360, 67. Asle Helge Hundeide, Hundeide 353, 70. Jan Ove Lotsberg, Nordbygda og Rand 350, 71. Kristian Lotsberg, Nordbygda og Rand 75. Atle Lotsberg, Nordbygda og Rand 234.

40-skot kl. V55: 1. Leiv Reksten, Nordbygda og Rand 393, 2. Trond Jøingsli, Lom og Skjåk 388, 3. Kjell Arne Jøingsli, Lom og Skjåk 387, 5. Arild Fure, Stryn 383, 10. Odd Hestenes, Bryggja 365, 11. Magne Nesheim, Eidsbygda 350.

40-skot kl. 1: 1. Svein Arne Arnesen, Hjørungavåg 391, 2. Sigbjørn Isene, Skarpskytten 390, 3. Audun Gausemel, Hornindal og Markane 383, 6. Oddgeir Skeistrand, Eidsbygda 379, 7. Ann Therese Gausemel, Hornindal og Markane 375, 8. Rudi Lødemel, Hornindal og Markane 340, 9. Morten Taraldset, Hornindal og Markane 319.

40-skot kl. 2: 1. Kaja Kalvatsvik Bolsø, Hovdebygda og Ørsta 380, 4. Ole Kristian Aasen, Haugen 373, 9. Sigurd Muldsvor, Nordbygda og Rand 361, 10. Knut Muldsvor, Nordbygda og Rand 360.

35-skot kl. R, 11-13 år: 1. Teodor Klokset Lilleng, Engesetdal/Skodje 343, 2. Ole Kristian Hamre Lødemel, Hornindal og Markane 342, 3. Lars Rune Mjellem, Hyen 341, 4. Sondre Rotihaug Dalseth, Hundeide 334.

35-skot kl. ER, 14-15 år: 1. Isak Frøysadal Hauge, Sunnylven 350, 7. Daniel Matias Mjellem, Hyen 336, 9. Martin Muldsvor, Nordbygda og Rand 326, 10. Magnus Vesterås, Hyen 325.

35-skot kl. J, 16-17 år: 1. Ola-Johan Dybvik, Langevåg 348, 3. Stian Skeistrand, Eidsbygda 346, 5. Jakob Lotsberg, Nordbygda og Rand 343, 8. Odd Helge Muldsvor, Nordbygda og Rand 338, 12. Sara Muldsvor, Nordbygda og Rand 252.

35-skot kl. V65: 1. Alf-Henrik Håker, Tresfjord 349, 7. Magne Skårbø, Stadlandet 344, 9. Odd Peter Skinlo, Hyen 342.

35-skot kl. V73: 1. Noralf Giske, Engesetdal/Skodje 350, 7. Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand 347, 9. Svein Hoem, Stryn 346, 10. Knut Lillestøl, Hornindal og Markane 346, 15. Peder Holme, Hyen 341.

35-skot kl. EJ, 18 år: 1. Sandra Vindfjell Frøholm, Utvik og Innvik 344, 2. Kristian Frøysadal Hauge, Sunnylven 342, 3. Sondre Saksvik, Orkla 336.

25-skot kl. NU, -15 år: Ari Borgund, Haugen, Era Borgund, Haugen, Sofie Hope, Hyen.

25-skot kl. NV, 16+ år: 1. Peder Dimmen, Hjørungavåg 242, 4. Alexandra Heggen Solum, Hundeide 235.