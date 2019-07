Bra start på NM

Sport

Drammen arrangerer NM Langbane 2019, og torsdag var det klart for dei første øvingane. Eid har fleire symjarar som skal vere med under NM. Eirik Karlsen frå Eid er blant desse. Karlsen deltok torsdag i øvinga 100 meter butterfly, og kom i mål på tida 59,36. Det haldt til ein 9.-plass i junior klassa. Førsteplassen for juniorar var det André Gregussen frå OI Svømming som tok på tida 55,92. I senior klassa på same øving var det Markus Lie, BS/Åstveit som tok førsteplassen på tida 54,65.

Øvelse 100 meter butterfly, herrer, junior:

9. Eirik Karlsen (2001), Eid SK. 59,36. 595 poeng.