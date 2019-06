Rundspelt av Haugen

Sport

–Eg er veldig fornøgd med resultatet i kampen. Men eg er endå meir fornøgd med måten vi spelar fotball på. Det er ein grunn til at vi driv med denne sporten, og det er at vi likar å spele god fotball og ha det kjekt saman. Det meiner eg at vi viste til fulle i dag, sa Øystein Haugland, trenar for Haugen sitt lag i 6. divisjon.