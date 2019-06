-Det kjekkaste er å spele, ikkje å vinne

Sport

–Dette er eit fleirkulturelt lag i ordets rette forstand. Her har vi jenter frå Syria, Somalia, Eritrea og Norge. Totalt er det 16 jenter i alderen 10 til 11 år i treningsgruppa vår, og vi har plass til fleire. Dei trenar godt og spelar ofte to kampar i veka. Ein kamp for tiåringane og ein kamp for 11-åringane. I dag er det kamp for tiåringane, sa Janicke Hagen Henden er ei av tre kvinner som har alt med laget å gjere.