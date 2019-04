Målrik opning av Eid 2

Sport

Då laga møttest i 2018-sesongen vann Eid 2 heimekampen med 7–0. Då laga møttest på Hyen sentralidrettsanlegg var det langt jamnare. Eid leia den gong med 2–1 til pause. Målscorarar var Sondre Wik Leite, Sindre Årskog. Sluttresultatet vart 3–2 til Eid 2 etter at Eirik Nor Midthjell scora Eid sitt tredje mål i andre omgang. Eid avslutta sesongen på tabelltopp etter å ha vunne 15 av dei 16 kampane. Hyen hamna nest sit på tabellen med 11 poeng. Totalt vart det tre sigrar, to uavgjorte og 11 tapte kampar.