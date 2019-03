Fjerdeplass i NM Super-G

Sport

Løparane som deltek i Norgesmeisterskapen i Alpint har så langt gjort unna tre øvingar. Laurdag var det storslalåm, der Andrine Mårstøl låg på ein 11.-plass etter første omgang. I andre omgang køyrde ho ut. Heller ikkje søndagens slalåm renn vart nokon stor suksess. Måndag var det klart for Super-G, og her dundra Andrine til. I mål var ho fattige 21 hundredelar frå pallplass. Emma Åsebø, også ho Haugen IL, køyrde inn til ein 39.-plass under måndagens Super-G. Renne vart vunne av Maria Therese Tviberg.