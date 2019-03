Sondre Nor Midthjell tatt ut til talentleir

Sport

Sondre er ein av totalt fire keeperar frå heile landet. Det er tatt ut totalt 51 gutar til samlinga.

–Dette første gongen spelarane fødde i 2005 er inne på eit nasjonalt tiltak, seier Håkon Grøttland, fagansvarleg for landslagsskulen.

– Målet med samlinga er først og fremst å gje spelarane inspirasjon og referansar som gjer at dei forhåpentlegvis jobbar endå betre i kvardagen.

Forsvarsspel

–Temaet for denne samling vil i all hovudsak vere forsvarsspel. Og dette trener vi på fordi vi vil spele minst mogeleg i forsvar når vi spelar med flagget på brystet. For å si det det enkelt: Jo betre vi er i forsvar, jo raskare vinn vi ballen og jo oftare får vi moglegheit til å angripe, seier Håkon Grøttland.