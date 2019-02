Vart nummer 9 i junior-NM

Sport

Bendik Vereide (Stårheim IL/Stryn vgs) gjekk inn til ein flott 9.-plass under NorgesCup og NM for junior i klassa M17 på normaldistansen fredag. Han kom i mål på 37:26.4, og var 2:07 bak vinnaren Emil Hage Streitlien som representerer Folldal IF/Team Toyota Slettum Bil. Bendik skaut skaut fullt hus på dei tre første skytingane, før det vart tre bom på siste skyting.

Ask Haughovd (Stårheim/Stryn vgs) gjekk i mål som nummer 21 i same klasse på tida 39:01.0 og var 3:41.6 bak vinnaren. Ask skaut to bom på første skyting, og ein på andre skyting. På dei to siste skytingane vart det fullt hus.