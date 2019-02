Fornøgd med VM-debuten

Sport

Andrine Mårstøl (Haugen) køyrde tysdag sitt første renn i junior VM i italienske Val Di Fassa. På startstreken stod dei beste juniorane frå heile verda. Etter første omgang låg Andrine på 17.-plass, og kom i mål på 57.49, 2.08 bak Meta Hrovat frå Slovakia som leia rennet etter første omgang. I andre omgang kom Andrine i mål på tida 1:00.80, og enda til slutt på ein god 20.-plass i storslalåmrennet. I mål var Andrine til saman 3.30 bak vinnaren av løpet Alice Robinson frå New Zealand. Andrine vart nest beste av dei norske alpinistane, berre slått av Kaja Norbye som køyrde inn til bronse.

Onsdag var det klart for slalåm i junior-VM, og Andrine stilte til start saman med 101 andre alpinistar. I første omgang køyrde Andrine inn til 55.60 og 35.-plass, 4.27 bak Meta Hrovat frå Slovakia som leia etter første omgang. I andre omgang køyrde Andrine ut i nest siste port etter å ha fått porten mellom beina.

– Eg er nok mest fornøgd med storslalåmen. Det er der eg har mest sjølvtillit i forhold til skikøyringa. Så det var greitt at det stemte i dei to omgangane. Der er eit par parti eg kanskje kunne køyrt betre, men det var bra køyring. Ho som vann storslalåmen kom rett frå Åre og hadde køyrt VM der. Det er nok det beste startfeltet som kunne stilt i junior-VM, for alle dei beste møtte opp.

– I første omgang av slalåmen var eg passiv og køyrde ganske dårleg, men i andre omgang fekk eg gira om og hang ganske greitt med før eg hekta i den siste porten. Det var bra køyring fram til det punktet, så eg tar med meg det, seier Andrine som har fått mykje erfaring denne vinteren frå både FIS-renn i Norge og i Europa og sjølvsagt junior-VM der ho fekk konkurrere mot dei beste juniorane.

– Eg fekk sett dei beste før eg køyrde slalåmen. Det er kult å sjå dei køyre og flyten dei har. Det er absolutt dei beste juniorane som var med. Der var også spesialistar på storslalåm og slalåm som stilte til start, fortel ho.

Nervane under kontroll

Andrine kom forberedt til junior-VM i Italia ettersom ho tidlegare i vinter hadde vore i same bakke og trent i ei veke. Det kom godt med då Andrine stod på start og skulle angripe bakken.

– Det var ein fordel med tanke på nervøsitet, og det å vere komfortabel og angripe bakken. Det blir mindre å tenke på, og meir ein kan bruke til sin fordel, fortel Andrine som hadde kontroll på nervane trass i at det var hennar debut i junior-VM.

– Eg fekk sove godt, så det gjekk veldig bra. Eg følte eg hadde sett meg eit «alright» krav, så det var ikkje noko skuffelse der. Eg klarte å fokusere på det eg skulle. Eg tenkte berre at det var eit heilt vanleg renn. Ein blir sjølvsagt litt nervøs og spent, men det skal ein også bli. Det gjer at idretten er kjekk å drive med.

– Korleis var det å ha sin debut i junior-VM?

– Det er veldig kjekt å ha hatt min debut i VM, og eg håper det kjem endå fleire. Eg er veldig fornøgd med debuten. Det har også vore veldig kjekt med heiagjeng med mamma, pappa, syster og tante. Men eg har også fått beskjed om at det har vore mange heime som har følgt med på skjermen. Det er veldig kjekt.

Til Oslo

Onsdag etter at Andrine var ferdig med slalåmrennet starta ho på heimreisa. No går turen vidare til Oslo, der Andrine skal køyre to slalåmrenn og eitt storslalåm. Det blir også ei roleg treningsveke og litt dugnad på Hafjell der det skal vere World Cup.