Sport

Andrine Mårstøl (Haugen) er for tida i italienske Val Di Fassa der ho køyrer junior-VM. Tysdag køyrde ho inn til ein 20. plass i storslalåm, og var nest best av dei norske alpinistane. Onsdag er det slalåm som står for tur, og i første omgang køyrde Andrine inn til 55.60, 4.27 bak leiaren av rennet, Meta Hrovat frå Slovakia. Etter første omgang ligg Andrine på ein 35. plass. Til saman er det 101 alpinistar som står på startstreken onsdag.

Saka vert oppdatert.