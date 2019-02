Andrine køyrde ut

Sport

Andrine Mårstøl (Haugen) er for tida i italienske Val Di Fassa der ho køyrer junior-VM. Tysdag køyrde ho inn til ein 20. plass i storslalåm, og var nest best av dei norske alpinistane. Onsdag var det slalåm som stod for tur, der 101 alpinistar stod på start. I første omgang køyrde Andrine inn til 55.60 og 35. plass, 4.27 bak Meta Hrovat frå Slovakia som leia etter første omgang. I andre omgang køyrde ho ut.