Inspirerande helg i «Kollen»

Sport

Ungdommens Holmenkollrenn er eit landsrenn som smalar rundt tusen løparar i aldersgruppa 13 og 14 år. Frå Eid IL deltok Esekiel Hagen Henden i den yngste klassen for gutar, medan Tørres Bjelland Nøstdal og Lukas Andersson deltok i 14-årsklassen. Ada Prøven Borgund (14) var einaste jente frå Eid som var deltok frå Eid IL. Dei unge langrennsløparane gjekk klassisk laurdag og friteknikk søndag.

Inspirerande

–For dei unge skiløparane var dette ei svært inspirerande helg. I seg sjølv er det inspirerande nok å få gå i dei same løypene som dei store langrennsidola går i. Denne helga var dei beste langrennsløparane i sine årsklassar på landsbasis samla. Nivået på deltakarane var utruleg høgt. Det viktigaste for våre løparar, var at deltaking var veldig inspirerande. Det fører i neste omgang til at lysta til å halde fram med skigåing aukar, seier Mats Andersson, langrennstrenar i Eid IL, til Fjordabladet.