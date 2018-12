Sport

I mønstringsrennet arrangert på Lygna Skisenter i helga stod to skiskyttarar frå Stårheim IL på startstreken. Bendik Vereide (Stårheim IL/Stryn vgs.) kom i mål til ein 6.-plass på tida 42:43.7, i klassa M17 – 12,5 km, med fem av 20 treff. Også Ask Haughovd (Stårheim IL) konkurrerte i same klasse, og kom i mål på 45:15.6 og enda til slutt på ein 14.-plass med tre bom.

Det var Ole Tafjord Suhrke (Ivrig IL/NTG-G) som vann rennet med tida 39:33.2, med to bom på fire skytingar.