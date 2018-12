Tap i cupfinalen

Sport

Camilla Ervik frå Eid starta kampen for Sandviken då dei møtte LSK i cupfinalen på Telenor Arena. Sandviken kom aldri heilt inn i kampen og etter 11 minutt stod det 2-0 til LSK etter scoringar av Guro Reiten. I andre omgang kom to scoringar til, og kampen enda til slutt 4-0 til LSK som vann The Double for fjerde gong i løpet av dei fem siste åra.

Ervik har i år vert sentral for Sandviken og starta 21 av 22 kampar i år. Sandviken kom på 4. plass i Toppserien for kvinner i 2018. LSK vann serien solid.