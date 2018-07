Målfest av jentene

Sport

Den første kampen til jentene enda også med siger. Då var det jentene frå vertsklubben, Bekkelaget s SK som måtte bite i graset for Eid sine jenter. Etter to kampar står Eid med seks poeng, det same som Seljord, som Eid møter klokka 13.15 i dag tysdag. Både Seljord og Eid, som har full poengpott etter to kampar er klare for A-sluttspelet.

Til A-sluttspel

Første kamp i A-sluttspelet går onsdag klokka 13.15. Då skal vinnaren av pulje 10, der Eid sitt jentelag toppar tabellen før møtet med Seljord, møte nummer to i pulje 9, Vinnaren i pulje 9 møter toaren i pulje 10. Før kampane tysdag, leiar Førde Gruppe 9 med full poengpott. Dei to andre laga som kan rekke A-saluttspelet er Kvamsøy/Sandsøy IL og Lyn Fotball 2.

Tabell gruppe 10