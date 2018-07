Klare for A-sluttspel

Sport

Dette er klart etter at laget slo Røa IL 2 5-1 tysdag morgon. Før kampen hadde både Eid og Røa sitt andrelag tre poeng. Eid IL sitt 13-årslag vann den første kampen mot Eikanger med heile 9-0. I kamp nummer to vart dcet tap 0-2 for Bjørkelangen 1. Røa tapte 1-3 mot Bjørkelangen 1 i sin første kamp. I den andre kampen vart det 6-1 siger over Eikanger IL.

I og med at Eid trekte det lengste strået mot Røa IL 2, er det Eid som får spele A-sluttspel. Kven som blir vinnar av gruppa, er endå ikkje klart i og med at resultatet frå Kampen mellom Bjørkelangen og Eikanger ikkje er klart.

Dersom Eid blir nummer to i gruppa, noko som er mest sannsynleg, så skal dei møte Skeid 1 som har vunne sine to første kampar, og som leiar den siste gruppespelkampen mot Lyngbø SK med 4-2.

Tabell gruppe 4 Gutar 13 år - 9'ar