Fem tusen skyttarar til Stjørdal

Sport

Det frivillige Skyttarvesen feirar i år sitt 125 års jubileum under Landsskyttarstemnet.

– Sida starten i 1893 har over 300 000 skyttarar delteke på Landsskyttarstemnet. Det gjer stemnet til det største sportsarrangement i Norge gjennom tidene, seier kommunikasjonssjef Terje Vestvik i Det frivillige Skyttervesen.

Unikt

Landsskyttarstemnet er unikt ved at jenter og gutar, menn og kvinner, frå 11 år til over 90 år konkurrerer i same klasser. Eldste skyttar på årets LS er 93 år.

– Det er også i år knytt stor spenning til om vi får skyttardronning eller skyttarkonge. På dei tre siste landsskyttarstemna har vi fått to skyttardronninger, sjølv om kvinnene utgjer berre cirka 20 prosent av skyttarane, seier Vestvik.

Aldri maks poengsum

På dei 125 åra som Landsskyttarstemnet har vore arrangert har det aldri blitt oppnådd maksimal poengsum, 350 poeng, i kampen om kongepokalen.

– På LS har vi hatt 349 poeng fleire gonger, men aldri 350. Dette til tross for at den poengsummen no er skote cirka 70 oanger på mindre skyttarstemne, uttaler Vestvik. Han meiner dette skuldast den store mentale utfordringa denne prestasjonen er for skyttarane med tv-kamera vendt mot seg.

NRK TV skal sende 10 timer frå årets landsskyttarstemne, og avgjerda om kven som blir årets skyttarkonge eller -dronning skjer direkte på NRK 1 onsdag 8. august.