Nabo: – Osnestunet har eit godt prosjekt, men dei breier seg for mykje utover...

Medlemmene i Utval for areal og eigedom (UAE) får snart plan for Osnestunet på sitt bord. I samband med utvalsmøtet denne veka tok dei turen for å sjå på eigedommen og høyre på både utbyggar og nabo sine synspunkt.