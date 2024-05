– Sjølv om Noregs helsetenester nesten er fullfinansierte av det offentlege, ser vi ein sosial ulikskap i bruk av sjukehustenester, seier seniorrådgivar Geir Hjemås i SSB.

Ferske tal frå byrået viser at nærare 40 prosent av den norske befolkninga fekk behandling på sjukehus i 2022.

Blant personar med vedvarande låg inntekt – ei gjennomsnittleg inntekt for hushaldet som ligg under 60 prosent av medianinntekt over tre år – fekk 340 av 1000 behandling på sjukehus.

I resten av befolkninga fekk 373 av 1000 personar tilsvarande behandling.

– At grupper som oftare rapporterer om dårlegare helse i mindre grad får behandling i sjukehusa, peikar mot ein mogleg ulikskap i tilgangen til og bruken av helsetenester, forklarer Hjemås.

Ulikskapane er små blant pasientar som har vore innlagde på sjukehus over natta, men for dagpasientar er det teikn til ein lågare del pasientar i gruppa med vedvarande låg inntekt.

Dei store forskjellane i bruk av helsetenester mellom dei med låg inntekt og resten av befolkninga ligg i polikliniske behandlingar, som ikkje krev innlegging.

321 av 1000 menn frå resten av befolkninga var til poliklinisk konsultasjon i 2022, medan blant menn med vedvarande låg inntekt var talet drygt 285. For kvinner gjaldt det 381 av 1000 frå resten av befolkninga, sett mot 345 med låg inntekt.

