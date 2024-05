Alskarstinden ved solnedgang. Siste halvdel av fjellturen onsdag. På vei ned dukket plutselig solen opp igjen "blodrød" fra mellom skyene med et nytt spekter av farger. Må innrømme at det letter litt på nedturen når man kan gå mot fargene heilt heim. Det føles ikke feil å kunne avslutte fjellturen med at utsikten igjen åpner seg ut mot havet etter en lenger etappe gjennom dalen på slike kvelder.