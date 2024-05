‒ Eg fekk hakeslepp. Det seier Lars Lunde om fakturaen frå Fjord1 AS for ferjepasseringar han nyleg fekk i posten. Der var det nemleg registrert to ferjepasseringar den 14. april til 58 kroner kvar, og så var det plussa på eit fakturagebyr på 35 kroner, til saman den nette sum av 151 kroner å betale.

Saka var berre den at Lunde slett ikkje hadde teke seg nokon ferjetur. Det han hadde gjort var å hente ein venn på kaia om ettermiddagen og bringe han tilbake, slik at han kunne kome seg heim att til Sandane om kvelden.

‒ Eg køyrde rett fram på filene og henta personen og same prosedyre då eg leverte han klokka 22. Eg har ikkje autopassbrikke og hadde inga aning om at eg likevel vart registrert. Dette er på grensa til svindel. Kor mange er det som blir lurt?

‒ Fakturaen har eg fått sletta, men kva med dei som har autopass, dei merkar det ikkje, seier ein opprørt Lunde.

Eit anna tilfelle kan vere om ein køyrer nedom ferjekaia for å sjekke kor lenge det er til ferja går, og har den nettopp gått og det er lenge til neste, så køyrer ein kanskje heller ein omveg. Og tenkjer ikkje over at ein då kanskje allereie har blitt belasta for ferjebillett.

Fjordabladet har forsøkt å få kommentar frå Fjord1 om saka, men har førebels ikkje lukkast med det.

Hadde ikkje oppdatert appen

Lars Lunde fortel også om eit anna tilfelle som gjorde han opprørt. Det var ei dame som nylg kom ut for førarkortkontroll. Ho hadde lasta ned førarkortet på mobilen og trudde at det var greitt, men så fekk ho det ikkje fram, det var visst fordi ho ikkje hadde oppdatert appen. Kontrollørane sjekka i sine system at ho hadde førarkort, men det hjelpte ikkje. Det vart 500 kroner i bot.