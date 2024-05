Av elevar Eid vgs.:

Målet med besøket var for tyskelevane fyrst og fremst å få praktisere tyskkunnskapane sine og å sjå og høyre språket i ein annan setting enn på skulen.

Dei var nysgjerrige og hadde førebudd gode spørsmål som dei stilte til både guiden vi hadde, men også til turistane.

Skipet har 18 ulike «temarestaurantar», som denne japanske restauranten. Foto: privat

Elevane hadde ikkje særlege vanskar med å forstå det tyskarane sa, sjølv om det nok gjekk litt vel fort enkelte gonger.

Guiden vår kunne fortelje at mannskapet bestod av rundt 1.400 personar ifrå 36 nasjonar, og at skipet har plass til 6.800 passasjerar. Denne dagen var det 5703 passasjerar om bord, for ei veke langs norskekysten. Den vanlege ruta for dette skipet er Hamburg/Kiel – Bergen – Nordfjordeid – Ålesund – Stavanger – Hamburg/Kiel.

Vi fekk omvising i ølbryggeriet om bord, og høyre om korleis dei reinsa sjøvatn og brygga sitt eige øl av dette, noko dei var særs stolte av. Elevane fekk same omvising som tyskelevane, men fekk sjølvsagt omvisinga på engelsk. Foto: privat

Elevane fekk omvising på det luksuriøse skipet. Foto: privat

Elevane fekk omvising på det luksuriøse skipet og fekk snakka med fleire av turistane, som skrytte av tyskkunnskapane elevane hadde oppnådd på kun eit par år.

Økonomielevane hadde fokus på berekraft og verdiskaping, og fekk høyre om konseptet «green-cruising».

Guiden vår kunne fortelje om eit stort fokus på resirkulering, reinsing av vatn og eit ønskje om minimale fotavtrykk i miljøet.

Elevane fekk omvising om bord i cruiseskipet. Foto: privat

Det er eige ølbryggeri om bord. Foto: privat

Vi fekk omvising i ølbryggeriet om bord, og høyre om korleis dei reinsa sjøvatn og brygga sitt eige øl av dette, noko dei var særs stolte av. Elevane fekk same omvising som tyskelevane, men fekk sjølvsagt omvisinga på engelsk.

Populært då elevane vart invitert til rikhaldig buffé. Foto: privat

Elevar Eid vgs på cruisebesøk Foto: privat

Etter eit par timar med vandring om bord og mange flotte inntrykk, blei vi invitert på middag, der vi fekk forsyne oss av den rikhaldige bufféen.

Skipet har forresten 18 ulike «tema»-restaurantar og utallige barar, så her er det muligheiter for kulinariske opplevingar rundt kvart eit hjørne.

Vi retter ein stor takk til Kjetil Heggen v. Nordfjordcruisers som har lagt til rette for dette besøket og håper vi kan komme tilbake til neste år!

Auf Wiedersehen!