Det er Siv Englund Smørdal i Alleen på Nordfjordeid som uttrykkjer stor frustrasjon over hundeeigarar som let hundane drite i hagane til folk.

– Det er ikkje kjekt å trakke i - eller bruke plenklippar. Vi har laga skilt der vi høfleg ber om at folk rydder opp etter hunden sin. Og rett skal vere rett, mange gjer det. Men så er det desse få då, som øydelegg ryktet til alle. Og det verste er at vi veit kven som stadig legg igjen desse ruene, fortel Englund Smørdal.

Ho var så irritert over saka at ho skreiv innlegg på Facebook om dette. Her er det fleire som har kommentert.

– Ta dei på fersken. Tilby dei pose. Litt skam i livet må dei vel ha, er eit av dei gode råda.