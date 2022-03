Satsar på meir veg for pengane i Vestland

Nyhende

- Fylkesvegane er svært viktige for busetting og samhandling i fylket og utvikling av næringslivet i distrikta. Det er difor viktig at fylkesvegene blir tryggare og blir opprusta til ein akseptabel standard. Då må vi sjå på korleis vi brukar pengane på best mogleg måte, seier Jenny Følling, fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i ei pressemelding.