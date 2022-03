Inviterer til konferanse om ringverknadar av Stad skipstunnel

- Alle med interesse for verdas første skipstunnel får no ein unik sjanse til å vere saman og diskutere moglegheiter for ringverknadar langs kysten vår, konstaterer Lena Landsverk Sande, ordførar Vanylven kommune og leiar i styringsgruppa for skipstunnelen.