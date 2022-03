Nyhende

Fylkesårsmøtet i Raudt er klar i si tale: Vestland fylke må snarast stille seg i kø etter dei tre samanslåtte fylka som no søkjer om oppløysing. Troms og Finnmark fylke, Vestfold og Telemark fylke og Viken fylke går no inn for dei tidlegare fylkesgrensene.